Напишіть 1 реченя зі словом прекрасний
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Напишіть 1 реченя зі словом прекрасний
Ответ(ы):
Гость:
Який чудовий(прекрасний) день я провів у своїй улюбленній школі
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