К данным словам подберите из текста и запиши родственные слова сказ,сказочка,пересказ я подобрала слова:сказку,сказывть,сказкой правельно я сделала? сказка ключницы пелагеи 8 б

Литература

К данным словам подберите из текста и запиши родственные слова сказ,сказочка,пересказ я подобрала слова:сказку,сказывть,сказкой правельно я сделала? сказка ключницы пелагеи 8 б

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