К каким падижа относются вопросы где в чем,откуда из чего,куда во что
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К каким падижа относются вопросы где в чем,откуда из чего,куда во что
Ответ(ы):
Гость:
И.п-кто? что ? В.п-кого?что? Р.п-кого?чего? Д.п-кому?чему? Т.п-кем?чем? П.п-о ком ?о чем?
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