К какому разряду принадлежат местоимения меня , тебя? Помогите пожалуйста :)

Русский язык
К какому разряду принадлежат местоимения меня , тебя? Помогите пожалуйста :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это личные вроде, только стоят в родительном падеже
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