К личному имуществу супругов, которое не учитывается при разделе собственности м??жду супругами, относится: а) квартира, приобретенная в период брака на деньги одного из супругов; б) государственная премия за изобретение; в)...
Обществознание
К личному имуществу супругов, которое не учитывается при разделе собственности м??жду супругами, относится: а) квартира, приобретенная в период брака на деньги одного из супругов; б) государственная премия за изобретение; в) гонорар за произведение; г) пенсия по старости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гос.премия за изобретение
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