К личному имуществу супругов, которое не учитывается при разделе собственности м??жду супругами, относится: а) квартира, приобретенная в период брака на деньги одного из супругов; б) государственная премия за изобретение; в)...

Обществознание

К личному имуществу супругов, которое не учитывается при разделе собственности м??жду супругами, относится: а) квартира, приобретенная в период брака на деньги одного из супругов; б) государственная премия за изобретение; в) гонорар за произведение; г) пенсия по старости.

Автор: Гость