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-x²+2x=0 помогмтерешить
Алгебра
-x²+2x=0 помогмтерешить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х(х-2)=0 -х = 0 х 1 = 0 х - 2 = 0 х2 = 2
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