К накипным жизненным формам лишайников относятся

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По жизненной форме лишайники делятся на три группы: накипные(образуют "корочки" на камнях, стволах деревьев, стенах и т.д.),листоватые (имеют хорошо заметные "листья") и кустистые (слоевище представляет собой "куст", в отличие от накипных и листовытых, эти лишайники имеют объемную форму, а не растут параллельно субстрату.