К придложению Зимой я бегаю и строю крепость.Веселюсь и играю в снежки.приписать ещё два
Русский язык
К придложению Зимой я бегаю и строю крепость.Веселюсь и играю в снежки.приписать ещё два
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите с русского на англисский. 1. Какая ненастная погода! 2. Вчера я положил сюда деньги. Где они? Я не могу их найти. 3. Мне не нравит...
Математика
Таня и её подруга должны надписать 300 поздравительных открыток. Таня надписывает 30 открыток в час, а её подруга 35 открыток в час. Сколько открыт...