К придложению Зимой я бегаю и строю крепость.Веселюсь и играю в снежки.приписать ещё два

Русский язык
К придложению Зимой я бегаю и строю крепость.Веселюсь и играю в снежки.приписать ещё два
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