К раствору хлорида бария массой 20г с массовой долей 30% добавили серную кислоту до ??рекращения выпадения осадка . Вычеслите массу осадка

Химия

К раствору хлорида бария массой 20г с массовой долей 30% добавили серную кислоту до ??рекращения выпадения осадка . Вычеслите массу осадка

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