К раствору хлорида бария массой 20г с массовой долей 30% добавили серную кислоту до ??рекращения выпадения осадка . Вычеслите массу осадка

Химия
К раствору хлорида бария массой 20г с массовой долей 30% добавили серную кислоту до ??рекращения выпадения осадка . Вычеслите массу осадка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m р.-ра = 20г. W (BaCl2) = 30% m ( BaSO4) -? Решение: m(BaCl2) = 20г ×30%/ 100% = 6г. 6г. х г. BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2 HCl 208г. 233 г. х = 6 × 233/ 208г. = (примерно) 6.8 г.
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