Помогите пожалуйста решить 1475 номер
Математика
Помогите пожалуйста решить 1475 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-2,5)*4 1/5=6,3 4 1/5 = 4,2 х-2,5=6,3:4,2 х-2,5=1,5 х=1,5+2,5 х=4 ............................... 3,5*(х+2 1/4)=14 2 1/4=2,25 х+2,25=14:3,5 х+2,25=4 х=1,75 .............................. (1 3/4+х):1,9=2,5 1 3/4=1,75 1,75+х=2,5*1,9 1,75+х=4,75 х=3 ............................ (7,1-х):3,6=1 1/2 1 1/2=1,5 7,1-х=1,5*3,6 7,1-х=5,4 х=1,7
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