Найди четвёртую часть числа 64.
Математика
Найди четвёртую часть числа 64.
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Нам нужно 64 : 4 = 16 Ответ: 16
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