Напишите сочинение скилет в шкафу срочно надо выручайте
Литература
Напишите сочинение скилет в шкафу срочно надо выручайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда-то я доставала из шкафа свою куртку. Мне показалось что там кто то есть. Когда в следующий раз я доставала шорты, что то упало. Я испугалась. Побежала спросить у мама, но мамы там не было. Я открыла шкаф там был скилет.
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