Напишите сочинение скилет в шкафу срочно надо выручайте

Гость: Гость:

Когда-то я доставала из шкафа свою куртку. Мне показалось что там кто то есть. Когда в следующий раз я доставала шорты, что то упало. Я испугалась. Побежала спросить у мама, но мамы там не было. Я открыла шкаф там был скилет.