Вычислите массу хлорида натрия образующегося при взаимодействии 7,8 г сульфида на??рия с хлоридом цинка по схеме: Na2S+ZnCl2-gt;ZnS+NaCl

Химия
Вычислите массу хлорида натрия образующегося при взаимодействии 7,8 г сульфида на??рия с хлоридом цинка по схеме: Na2S+ZnCl2-gt;ZnS+NaCl
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  7,8 г                                     Х г  Na2S      +    ZnCl2      =    2NaCl      +    ZnSn = 1 моль                           n = 2 мольMr = 78 г/моль                     Mr = 58,5 г/мольm = 78 г                               m = 117 г7,8 г Na2S    -    Х г NaCl78 г Na2S     -    117 г NaClm(NaCl) = 7,8 * 117 / 78 = 11,7 г

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