Вычислите массу хлорида натрия образующегося при взаимодействии 7,8 г сульфида на??рия с хлоридом цинка по схеме: Na2S+ZnCl2-gt;ZnS+NaCl

Гость: Гость:

7,8 г Х г Na2S + ZnCl2 = 2NaCl + ZnSn = 1 моль n = 2 мольMr = 78 г/моль Mr = 58,5 г/мольm = 78 г m = 117 г7,8 г Na2S - Х г NaCl78 г Na2S - 117 г NaClm(NaCl) = 7,8 * 117 / 78 = 11,7 г