У членистоногих есть : а) кожно-мускульный мешок б) отдельные пучки мышечных волок??н, приводящие в движение отдельные сегменты и конечности в) хорошо развитые параподии г) одинаковы сегменты тела и членистые конечности.

Биология
У членистоногих есть : а) кожно-мускульный мешок б) отдельные пучки мышечных волок??н, приводящие в движение отдельные сегменты и конечности в) хорошо развитые параподии г) одинаковы сегменты тела и членистые конечности.
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Гость:
Б) - верный 100%..............................
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