Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью,модуль которой 0,3 м/с,и упирается в неё пружинными буферами.Платформа массой 15т получает в результате взаимодействия с буферами вагона скорость,модуль которой 0,...

Физика
Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью,модуль которой 0,3 м/с,и упирается в неё пружинными буферами.Платформа массой 15т получает в результате взаимодействия с буферами вагона скорость,модуль которой 0,4м/с.Определите модуль скорости вагона сразу после взаимодействия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=60 т      Vo=0,3м/с   m2=15 т   V2=0.4 м/с   V1- ? по закону сохранения импульса m1*Vo=m1*V1+m2*V2 V1=Vo -m2*V2/m1=0,3-15*0,4/60=0,2 м/с Ответ V1=0,2 м/с
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