Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью,модуль которой 0,3 м/с,и упирается в неё пружинными буферами.Платформа массой 15т получает в результате взаимодействия с буферами вагона скорость,модуль которой 0,...

Физика

Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью,модуль которой 0,3 м/с,и упирается в неё пружинными буферами.Платформа массой 15т получает в результате взаимодействия с буферами вагона скорость,модуль которой 0,4м/с.Определите модуль скорости вагона сразу после взаимодействия.

Автор: Гость