Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью,модуль которой 0,3 м/с,и упирается в неё пружинными буферами.Платформа массой 15т получает в результате взаимодействия с буферами вагона скорость,модуль которой 0,...
Физика
Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью,модуль которой 0,3 м/с,и упирается в неё пружинными буферами.Платформа массой 15т получает в результате взаимодействия с буферами вагона скорость,модуль которой 0,4м/с.Определите модуль скорости вагона сразу после взаимодействия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=60 т Vo=0,3м/с m2=15 т V2=0.4 м/с V1- ? по закону сохранения импульса m1*Vo=m1*V1+m2*V2 V1=Vo -m2*V2/m1=0,3-15*0,4/60=0,2 м/с Ответ V1=0,2 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У членистоногих есть : а) кожно-мускульный мешок б) отдельные пучки мышечных волок??н, приводящие в движение отдельные сегменты и конечности в) хор...
Английский язык
Химия
Вычислите массу хлорида натрия образующегося при взаимодействии 7,8 г сульфида на??рия с хлоридом цинка по схеме: Na2S+ZnCl2->ZnS+NaCl
Другие предметы