Помогите!Срочно!Два поезда вышли навстречу друг другу из городов Снежный и Ясный ?? одинаковой скоростью и встретились на станции Забава через 6 часов после выхода второго поезда.Первый поезд выехал на 3 часа раньше и проехал н...

Математика
Помогите!Срочно!Два поезда вышли навстречу друг другу из городов Снежный и Ясный ?? одинаковой скоростью и встретились на станции Забава через 6 часов после выхода второго поезда.Первый поезд выехал на 3 часа раньше и проехал на 189 км больше.Каково расстояние между городами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
189/3=63 км/час- скорость поездов 63*6=378 км - прошел 2 поезд 6+3=9 час - был в пути 1 поезд 63*9=567 км - прошел 1 поезд 567+378=945 км - расстояние между городами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среднее арифмическое двух чисел 5.4 Найдите первое число , если второе число равно 7.8
Ответить
Русский язык
Разбери по составу Серый Старик Садовый Ухватил
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 1475 номер
Ответить
Математика
Найди четвёртую часть числа 64.
Ответить
Окружающий мир
Продолжи мысль. Если воздух,вода и почва загрязнены,то растения и животные...... Е??ли будешь экономить бумагу,то........
Ответить