Помогите!Срочно!Два поезда вышли навстречу друг другу из городов Снежный и Ясный ?? одинаковой скоростью и встретились на станции Забава через 6 часов после выхода второго поезда.Первый поезд выехал на 3 часа раньше и проехал н...

Математика

Помогите!Срочно!Два поезда вышли навстречу друг другу из городов Снежный и Ясный ?? одинаковой скоростью и встретились на станции Забава через 6 часов после выхода второго поезда.Первый поезд выехал на 3 часа раньше и проехал на 189 км больше.Каково расстояние между городами?

Автор: Гость