Помогите!Срочно!Два поезда вышли навстречу друг другу из городов Снежный и Ясный ?? одинаковой скоростью и встретились на станции Забава через 6 часов после выхода второго поезда.Первый поезд выехал на 3 часа раньше и проехал н...
Математика
Помогите!Срочно!Два поезда вышли навстречу друг другу из городов Снежный и Ясный ?? одинаковой скоростью и встретились на станции Забава через 6 часов после выхода второго поезда.Первый поезд выехал на 3 часа раньше и проехал на 189 км больше.Каково расстояние между городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
189/3=63 км/час- скорость поездов 63*6=378 км - прошел 2 поезд 6+3=9 час - был в пути 1 поезд 63*9=567 км - прошел 1 поезд 567+378=945 км - расстояние между городами
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