Среднее арифмическое двух чисел 5.4 Найдите первое число , если второе число равно 7.8
Математика
Среднее арифмическое двух чисел 5.4 Найдите первое число , если второе число равно 7.8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-первое число (х+7,8)/2=5,4 х+7,8=5,4*2 х+7,8=10,8 х=10,8-7,8 х=3 - первое число Проверка: (3+7,8)/2=5,4
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Продолжи мысль. Если воздух,вода и почва загрязнены,то растения и животные...... Е??ли будешь экономить бумагу,то........