Разбери по составу Серый Старик Садовый Ухватил

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Разбери по составу Серый Старик Садовый Ухватил
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серый- окончание -ый, основа -сер, корень -сер. Старик- окончание нулевое, основа - старик, суффикс -ик, корень ,стар. Садовый- окончание -ый, основа - садов, корень- сад, суффикс- ов. Ухватил- окончание нулевое, основа- ухватил, корень-хват, приставка-у, суффиксы -и,-л.
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