К щелочным окстдам не относят… А)CaO Б)Li2O В)SrO Г)Fr2O
Химия
К щелочным окстдам не относят… А)CaO Б)Li2O В)SrO Г)Fr2O
Ответ(ы):
Гость:
СаO + H2O → Са(OH)2 Гидрооксид кальция (щелочь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Составь самостоятельно статью для иллюстрированного словарика об одном из расте??ий степной зоны и чтобы было 5-6 предложений помогите пожалуйста
Математика
В фермерском хозяйстве настригли 75 мешков шерсти.одну пятую часть составляет шер??ть белого цвета а остальную часть шерсть чёрного цвета. сколько ...