К щелочным окстдам не относят… А)CaO Б)Li2O В)SrO Г)Fr2O

Химия
К щелочным окстдам не относят… А)CaO Б)Li2O В)SrO Г)Fr2O
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СаO + H2O → Са(OH)2 Гидрооксид кальция (щелочь)
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