Составь самостоятельно статью для иллюстрированного словарика об одном из расте??ий степной зоны и чтобы было 5-6 предложений помогите пожалуйста

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Составь самостоятельно статью для иллюстрированного словарика об одном из расте??ий степной зоны и чтобы было 5-6 предложений помогите пожалуйста
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Гость:
Тюльпан… У большинства людей название этого цветка вызывает стойкую ассоциацию с Голландией, которую многие называют родиной тюльпанов. Однако на самом деле колыбель тюльпанов — Средняя Азия, а наш с вами соотечественник тюльпан Шренка считается родоначальником многих культурных сортов. Экскурс в историю Первые упоминания о тюльпанах встречаются в источниках Персии X-XI века. Чуть позже знаменитый персидский поэт Хафиз Ширази написал о цветке: «С его девственной прелестью не может сравниться даже сама роза» . Из Персии тюльпан попал в Турцию, где он полюбился султанам и знатным вельможам, здесь началась его селекция. К XVI веку было известно уже около 300 сортов тюльпанов. В 1554 году посол Австрии в Турции отправил небольшую партию луковиц в Вену. Из Венского сада лекарственных растений тюльпаны распространились с помощью торговцев и купцов в Австрию, Францию, Германию. В Голландию тюльпаны попали в 1570 году и стали безумным увлечением целого народа – тюльпаноманией. Многие промышленники бросали своё привычное производство и брались за разведение прекрасных чужеземцев. В результате происходили крахи, гибли состояния. Окончательно прекратилось это безумие, когда в моду начали входить новые цветочные культуры. Наш земляк
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