Качество проявлены греками в сражениях

Гость: Гость:

Греческий гоплит защищал свою родину, свои святыни, землю своих предков и потому обладал значительно более высокими морально-боевыми качествами, чем подневольные воины персидского царя, которых порой приходилось гнать в бой бичами. Сознательная смерть спартанцев и других греков при Фермопилах - лучший тому пример. В первом столкновении с персами (битва при Марафоне в 490 г. до Р.Х.) основная роль принадлежала сухопутной армии - ополчению граждан, но позднее Афины всё больше и больше опирались на свой флот, созданный благодаря предусмотрительности Фемистокла. Эта переориентация имела своим результатом рост значения рядового гражданства и даже более того - беднейших слоёв его. Это происходило потому, что в древних обществах, особенно античных, политические права были тесно связаны с военными обязанностями граждан. Только человек, с оружием в руках защищающий свою родину, имел право на участие в управлении её делами. Само падение роли аристократии в значительной мере объяснялось тем, что в связи с прогрессом техники гоплитское вооружение стало доступным не только представителям знати, но и средним собственникам (в первую очередь - крестьянам), и они встали в один строй с аристократами. В Афинах же был сделан следующий шаг. Поскольку главной силой афинского полиса стал флот, а военный флот того времени - флот гребной, то наиболее важной фигурой становится здесь не воин-гоплит, а гребец с афинской триеры. Если для того, чтобы приобрести гоплитское вооружение, требовались определённые (в общем-то немалые) средства, то для гребца ничего этого было не нужно. Гребец с афинской триеры мог быть до того совершенно неимущим гражданином, но теперь его голос в Народном собрании звучал не менее весомо, чем любой другой, ибо он принадлежал защитнику полиса. Впрочем, служба во флоте одновременно давала и средства для существования этим беднейшим гражданам, поскольку она оплачивалась. В кризисные моменты войны у греков выдвинулись талантливые полководцы и политики. Мильтиад, Павсаний, Фемистокл, Кимон обогатили античное военное искусство, творчески развивая все возможности, заложенные в греческой военной организации.