Напишите 5 предложений со всеми частями речи.СРОЧНО!ПОМОГИТЕ!!!!!

Русский язык
Напишите 5 предложений со всеми частями речи.СРОЧНО!ПОМОГИТЕ!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром в лесу для нас запели два звонких соловья и защебетали воробьи,чуть-чуть умолкая. ВОЙДЯ (деепричастие) В (предлог) ДОМ (существительное), Я (местоимение) ПОПРОСИЛА (глагол) МЛАДШУЮ (прилагательное) СЕСТРУ (существ.) СХОДИТЬ (глагол) В (предлог) АПТЕКУ (сущ.), РАСПОЛОЖЕННУЮ (причастие) ЗА (предлог) УГЛОМ (сущ.), И (союз) КУПИТЬ (глагол) ДВА (числительное) ЛЕКАРСТВА (сущ.). О (междометие), как (частица) хорош (прилагательное) был (глагол) лес (сущ.), умытый (причастие) дождем (сущ.), когда (наречие) , спустя (деепричастие) два (числительное) часа (сущ.), мы (местоимение) вошли (глагол) в (предлог) него (мест.), восхищенно (наречие) и (союз) удивленно (наречие) глядя (причастие) вокруг (наречие).

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение х/6,2=5,25
Ответить
История
Расскажите самое главное о Княгине Ольги .
Ответить
Физика
Локомотив мощностью 600 Вт , двигаясь равномерно, за 20 с проходил 200 м. Какова его сила тяги
Ответить
История
Почему прибалтику называли полигоном для проведения реформы по отмене крепостно??о права?
Ответить
Химия
Прошу помощи(( Осуществите превращения: Ca3P2---PH3---H2O---H3PO4---Na3PO4
Ответить