Напишите 5 предложений со всеми частями речи.СРОЧНО!ПОМОГИТЕ!!!!!

Гость: Гость:

Утром в лесу для нас запели два звонких соловья и защебетали воробьи,чуть-чуть умолкая. ВОЙДЯ (деепричастие) В (предлог) ДОМ (существительное), Я (местоимение) ПОПРОСИЛА (глагол) МЛАДШУЮ (прилагательное) СЕСТРУ (существ.) СХОДИТЬ (глагол) В (предлог) АПТЕКУ (сущ.), РАСПОЛОЖЕННУЮ (причастие) ЗА (предлог) УГЛОМ (сущ.), И (союз) КУПИТЬ (глагол) ДВА (числительное) ЛЕКАРСТВА (сущ.). О (междометие), как (частица) хорош (прилагательное) был (глагол) лес (сущ.), умытый (причастие) дождем (сущ.), когда (наречие) , спустя (деепричастие) два (числительное) часа (сущ.), мы (местоимение) вошли (глагол) в (предлог) него (мест.), восхищенно (наречие) и (союз) удивленно (наречие) глядя (причастие) вокруг (наречие).