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Помогите решить уравнение х/6,2=5,25
Математика
Помогите решить уравнение х/6,2=5,25
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х = 5,25 * 6,2 Х= 32,55
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