Состав режим дня для первоклассников

Гость: Гость:

1 проснуться почистить зубы 2 сделать зарядку 3 пообедать 4 идти в школу 5 учиться в школе 6 идти домой 7 поесть как придёшь домой 8 отдохнуть 9 сделать уроки 10 поиграть 11 почистить зубы 12 спать