Состав режим дня для первоклассников
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Состав режим дня для первоклассников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 проснуться почистить зубы 2 сделать зарядку 3 пообедать 4 идти в школу 5 учиться в школе 6 идти домой 7 поесть как придёшь домой 8 отдохнуть 9 сделать уроки 10 поиграть 11 почистить зубы 12 спать
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