Напишите краткое рассуждение на тему: "Биография Чичикова-характер человека,посвятившего свою жизнь приобретательству."

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Павел Иванович Чичиков, не нарушая никаких законов, решил купить умерших, но не прошедших еще ревизию крестьян, заложить их как живых и на этом деле разбогатеть. Но этому не суждено было сбыться. Но что же за человек Павел Иванович Чичиков? Мы видим «человека уже средних лет и осмотрительно-охлажденного характера », он отчасти чиновник и отчасти помещик (правда, помещик «херсонский» , но все-таки дворянин) . Павел Иванович прибыл в город NN, а далее совершает путешествие по близлежащим помещичьим имениям. Чичикова интересуют мертвые в прямом смысле души и люди, способные пойти с ним на задуманную сделку. С этой целью он посещает пятерых помещиков: Манилова, Коробочку, Ноздрева, Собакевича и Плюшкина. С каждым из них он ведет себя по-разному: то вкрадчив и льстив, то упорен и настойчив, то сентиментален, то груб. Короче — Чичиков оказался гибким и многоликим человеком. На фоне убогих помещиков, живущих бездумно, вяло, неинтересно, он отличается деловитостью, энергией, ловкостью, умом. До появления в городе NN Чичиков много работал, в юные годы спал в канцелярских комнатах на столах, обедав со сторожами, Чичикова заметило начальство, он стал знаменитым чиновником. Когда на этой службе он потерпел фиаско, он не теряет голову — снова устраивается. Теперь он служит в таможне. Он работает очень хорошо, но при этом, конечно же, грабит и людей, и государство. Чичиков, как и Коробочка, и Собакевич, и Плюшкин, тоже любит деньги, но он их, во-первых, «зарабатывает» сам, во-вторых, они ему нужны для того, чтобы жить красиво и богато. Павел Иванович не сухарь, ему доступны многие чувства: он размечтался при виде хорошенькой блондинки; он всегда анализирует свои поступки, а чаще — свои неудачи: «Почему же я? Зачем на меня обрушилась беда?.. » Правда, Чичикова мучает не то, что он переступил закон или поступил как-то не очень честно, а то, что сделал это неудачно и не прибавил в свой карман очередную «копейку» . Как видим, Павел Иванович выгодно отличается от всех тех людей, с кем ему приходилось встречаться, и его вполне можно назвать новым человеком. Биография Чичикова, представленная Гоголем очень подробно, убеждает нас в абсолютной закономерности всего происходящего с ним. Уроки морали и нравственности, преподанные в детстве отцом, годы учения в училище, служба в «казенных палатах» , а потом — в таможне — все это укрепило в нем главную страсть или, как говорит Гоголь, «задор» — приобретательство. Наиболее ярко черты дельца и приобретателя у Павла Ивановича раскрылись в эпопее с «мертвыми душами» . Карьера, чины его никогда не волновали, служба интересовала лишь как средство обогащения. В настоящее волнение его приводят деньги, капитал, это и становится целью всей его жизни. Идет он к своей цели, к своему «миллиону» , ничем не брезгуя. Он освобождается в себе от всего человеческого и становится беспощадным к людям, ставшим на его пути. В русской литературе впервые был представлен такой герой: герой, который, несомненно, выше на целую голову всех помещиков, но вместе с тем это жулик и беспринципный человек. Итак, Чичиков — новый герой, он обладает такими чертами характера, которых нет в людях поместной России, — энергией, волей, работоспособностью. В лице Чичикова Гоголь прозорливо увидел идущий на смену дворянам новый класс — класс буржуазии, но в нем писатель почувствовал ту страшную угрозу, которую нес народу мир Чичиковых, мир бессовестного, хотя и прикрытого хищничества.