Сочинение на тему Лес наше богатство наша лечебница и наша столовая

Гость: Гость:

Я считаю,что Лес - наше богатство,наша лечебница и наша столовая. Во-первых, лес даёт нам кислород,без которого мы,увы,прожить не можем. Во-вторых, с помощью различных полезных трав и кореньев изготовляют лекарства,которые необходимы для поддержания здоровья человека и лечения против какого-либо заболевания. В-третьих, в лесу растёт различное множество ягод,плодов,которые человек употребляет в пищу для удовлетворения потребности голода. Итак,таким образом мы доказали,что "Лес - наше богатство,наша лечебница и наша столовая".