Помогите пожалуйста сделать задание 2 по географии (материк Южная Америка) Срочно! Очень прошу! Заранее спасибо! Даю 96 баллов!

География

Помогите пожалуйста сделать задание 2 по географии (материк Южная Америка) Срочно! Очень прошу! Заранее спасибо! Даю 96 баллов!

Автор: Гость