Помогите пожалуйста сделать задание 2 по географии (материк Южная Америка) Срочно! Очень прошу! Заранее спасибо! Даю 96 баллов!
География
Помогите пожалуйста сделать задание 2 по географии (материк Южная Америка) Срочно! Очень прошу! Заранее спасибо! Даю 96 баллов!
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Гость:
1) Азербайджан Иран туркемистан турция грузия россия сша мексика 2) франция германия голландия бельгия швейцария
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