Расскажите самое главное о Княгине Ольги .

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Княги́ня О́льга, в крещении Еле́на (ок. 920 [1][2] — 11 июля 969) — княгиня, правившая Киевской Русью с 945 до 960 годапосле гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря Старого. Первая из правителей Руси приняла христианство ещё докрещения Руси, святая равноапостольная Русской Православной Церкви; память: 11 (24) июля и в Соборах Киевских,Псковских и Волынских святых.Спустя примерно 140 лет после её смерти древнерусский летописец так выразил отношение русских людей к первому правителю Киевской Руси, принявшему крещение[3]:Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи.