Вырази: 1)в киломметрах: 9т, 6т, 5ц, 800ц, 4000г, 2)В секундах: 2 мин, 1 мин, 30 сек, 2 мин и 30 сек 3)в квадратных метрах: 300 дм2, 80000 см2, 9 см2

Математика
Вырази: 1)в киломметрах: 9т, 6т, 5ц, 800ц, 4000г, 2)В секундах: 2 мин, 1 мин, 30 сек, 2 мин и 30 сек 3)в квадратных метрах: 300 дм2, 80000 см2, 9 см2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.000 кг 6.000 кг 500 кг 80000 кг 4 кг 120 с 60 с 30 с 150 с 3 м 2, 8 м 2 , 90 м 2
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