Прошу помощи(( Осуществите превращения: Ca3P2---PH3---H2O---H3PO4---Na3PO4
Химия
Прошу помощи(( Осуществите превращения: Ca3P2---PH3---H2O---H3PO4---Na3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca3p2+6h2o=2ph3+3ca(oh)2 2ph3+4o2=p2o5+3h2o 3h2o+p2o5=2h3po4 h3po4+3naoh=na3po4+3h2o
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