Почему прибалтику называли полигоном для проведения реформы по отмене крепостно??о права?
История
Почему прибалтику называли полигоном для проведения реформы по отмене крепостно??о права?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что появился новый класс крестьян.не знаю как иначе назвать,которым требовалось собственное законодательство,свод обязаностей и прав
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