Определите массу образовавшегося осадка полученного при смешивании 120 г 30%-ого ра??твора хлорида бария с 200 г 10%-ого раствора серной кислоты

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Дано: m(p-pa BaCl₂) = 120 г ω(BaCl₂) = 30% = 0,3 m(p-pa H₂SO₄) = 200 г ω(H₂SO₄) = 10%=0,1 Найти: m(BaSO₄) - ? Решение: M(BaCl₂)=208 г/моль m(BaCl₂) = 120 г*0,3= 36 г ∨(BaCl₂) = 36 г/208 г/моль =0,173 моль M(H₂SO₄) = 98 г/моль m(H₂SO₄) = 200 г*0,1 = 20 г ∨(H₂SO₄) = 20 г/98 г/моль = 0,20408 моль M(BaSO₄) = 233 г/моль BaCl₂ + H₂SO₄ = BaSO₄↓ + 2HCl Из уравнения реакции видим, что ∨(BaCl₂) = ∨(H₂SO₄) = ∨BaSO₄). Серная кислота взята в избытке, поэтому ∨(BaCl₂) = ∨(BaSO₄) = 0.173 моль m(BaSO₄) = 0,173 моль*233 г/моль = 40,3 г Ответ: 40,3 г