Как Андрий относился к своим родителям, учавствавал в баях?
Литература
Как Андрий относился к своим родителям, учавствавал в баях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он их любил, особенно мать в боях участвовал, но был в войсках противника, так как перешел на сторону своей любимой полячки
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