Морфологический разбор слово осень
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Морфологический разбор слово осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Осень-имя существительное., Начальная форма:осень., 2.Постоянные признаки:неодушевлённое,нарицательное,женский род ,3 склонение. Непостоянные признаки:Именительный падеж,единственное число. 3.(что?)осень.(Подчёркивается одно чертой,подлежащие).
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