В равнобедренной трапеции угол при основании равен 60°, а основания равны 6 см и 10 с??. Чему равен периметр трапеции?

Геометрия
В равнобедренной трапеции угол при основании равен 60°, а основания равны 6 см и 10 с??. Чему равен периметр трапеции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: трапеция  ABCD BC=6см; AD=10см.Решение: проведем высоты BH и CO, а также рассмотрим прямоугольник BCOH в нем HO=BC=6см.AH=OD=2см.угол HBA=OCD=30 градусамAB=AH/sin 30=2:1/2=4см. AB=CD=4 см.периметр=4+4+6+10=24см 

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