В равнобедренной трапеции угол при основании равен 60°, а основания равны 6 см и 10 с??. Чему равен периметр трапеции?

Геометрия

В равнобедренной трапеции угол при основании равен 60°, а основания равны 6 см и 10 с??. Чему равен периметр трапеции?

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