В первом зале универмага работало,во втором на 5 меньше,чем в первом,а в третьем на 8 больше чем во втором. сколько продавцов работалр в третьем зале?

Математика

В первом зале универмага работало,во втором на 5 меньше,чем в первом,а в третьем на 8 больше чем во втором. сколько продавцов работалр в третьем зале?

Автор: Гость