В первом зале универмага работало,во втором на 5 меньше,чем в первом,а в третьем на 8 больше чем во втором. сколько продавцов работалр в третьем зале?

Математика
В первом зале универмага работало,во втором на 5 меньше,чем в первом,а в третьем на 8 больше чем во втором. сколько продавцов работалр в третьем зале?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-5=7(п)-работало во 2 зале 2) 7+8=15(п) Ответ: 15 продавцов работало в 3 зале. Вот так будет правильно.
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