Как братец кролик заставил братца Лиса,братца Волка и братца Медведя ловить луну.??заглавить части сказки
Литература
Как братец кролик заставил братца Лиса,братца Волка и братца Медведя ловить луну.??заглавить части сказки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дружное время. 2) Странное желание. 3) Нужная встреча. 4) Сбор у пруда. 5) Страшное видение. 6) Заявление. 7) Игра в самом разгаре. 8) Черепашье вранье. 9) Рыбалка на луну. 10) Услаждающие слова. 11) Мирный исход.
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