Как братец кролик заставил братца Лиса,братца Волка и братца Медведя ловить луну.??заглавить части сказки

Гость: Гость:

1) Дружное время. 2) Странное желание. 3) Нужная встреча. 4) Сбор у пруда. 5) Страшное видение. 6) Заявление. 7) Игра в самом разгаре. 8) Черепашье вранье. 9) Рыбалка на луну. 10) Услаждающие слова. 11) Мирный исход.