Как делали керамическую посуду древние люди
История
Как делали керамическую посуду древние люди
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Гость:
Сначала делали из прутьев обманывали глиной и обжигали
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