Как должно измениться вычитаемое, если разность и уменьшаемое увеличить на 28463
Математика
Как должно измениться вычитаемое, если разность и уменьшаемое увеличить на 28463
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Гость:
Ни на сколько, уменьшаемое-вычитаемое=разность
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