Как это обозначить схему последнего предложения и рядом записать его характеристику века цели высказывания по эмоциональной окраске
Русский язык
Как это обозначить схему последнего предложения и рядом записать его характеристику века цели высказывания по эмоциональной окраске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь.То надо найти грамматическую основу и второстепенные члены (прилаг и и.),а затем построить схему и определить какую эмоцию хочет донести до нас автор или же в какой эмоции происходит данное действие.
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