К КАКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА ПОЗНАВАЕМОСТЬ МИРА БЛИЗКА ПОЗИЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА И ФИЛОСОФА Ж.ПУАНКАРЕ: "основные положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно дои...

Обществознание

К КАКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА ПОЗНАВАЕМОСТЬ МИРА БЛИЗКА ПОЗИЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА И ФИЛОСОФА Ж.ПУАНКАРЕ: "основные положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истинны ли они или ложны, как задавать вопрос, истинна или ложна метрическая система. эти соглашения только удобны?" свой ответ аргументируйте

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