К КАКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА ПОЗНАВАЕМОСТЬ МИРА БЛИЗКА ПОЗИЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА И ФИЛОСОФА Ж.ПУАНКАРЕ: "основные положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно дои...

Обществознание
К КАКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА ПОЗНАВАЕМОСТЬ МИРА БЛИЗКА ПОЗИЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА И ФИЛОСОФА Ж.ПУАНКАРЕ: "основные положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истинны ли они или ложны, как задавать вопрос, истинна или ложна метрическая система. эти соглашения только удобны?" свой ответ аргументируйте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем я понял так он говорит о том что геометрия Евклида не должна подвергаться сомнениям людей, и он так ж сравнивает ее с метрической системой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите составить условие задачи. в двух корзинах было 20 груш. когда из первой корзины взяли 4 груши, в обеих корзинах груш стало поровну. ско...
Ответить
Математика
Математика кто знает помогите пожалуста номер 6
Ответить
История
Используя примеры из истории стран Латинской Америки, дать развёрнутый ответ на вопрос: ,, Почему демократия лучше чем диктатура ?"
Ответить
Математика
Выполните деление с остатком и проаерку в нему. 569 поделить на 6, 787 поделить на 7, 544 ??оделить на 5
Ответить
Английский язык
5 помогите пожалуйста
Ответить