Помогите составить условие задачи. в двух корзинах было 20 груш. когда из первой корзины взяли 4 груши, в обеих корзинах груш стало поровну. сколько груш было в каждой корзине?

Гость: Гость:

Решение арифметическое. Сразу вычисляем результат - делим 20 поровну. 20: 2 = 10 - стало после обмена. А теперь передаем 4 штуки друг другу. 10+4 = 14 - ОТВЕТ 10-4 = 6 - ОТВЕТ Схема решения в приложении. Решение алгебраическое. Условие 1) А + В = 20 - всего 20. 2) А - 4 = В +4 - переложили 4 и стало поровну. РЕШЕНИЕ Упростили 2) 3) А = В +8 Подставили в 1) 4) 2*В +8 = 20 Упростили и выделили В 2*В = 20-8 = 12 В = 12:2 = 6 - ОТВЕТ А = 20 - В = 14 - ОТВЕТ