Напишите сочинение.почему надо читать книги?

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Чтение художественной литературы развивает образность мышления, творческое воображение, обогащает словарный запас и даже предостерегает нас от ошибок. Книга служит средством развития с самого раннего возраста. В книге содержится множество полезной информации, она делится опытом, помогает понять себя, показывает величие Человека и открывает большой и прекрасный мир перед нами. Человек с детства нацелен на элитарное образование. Он понимает: чтобы успешно действовать в информационном пространстве, надо владеть широким кругозором, письменной и устной речью, способностью к общению, умением выразить себя, навыками независимого суждения, способностью нестандартно мыслить и принимать решения. Чтобы удовлетворять этим и иным требованиям жизни, человек должен много знать и умело пользоваться знаниями. Все эти качества и вырабатываются в процессе чтения. Читая лучшие художественные произведения и научно-познавательные книги, ребенок получает ориентир в системе ценностей, модели поведения и общения людей, учится символьному мышлению и грамотному письму. Широкая эрудиция и информированность делают читающую личность интересной для окружающих, повышают ее статус.