Как это зделать я не понемаю помогите пожалуйста и побыстрее.

Русский язык
Как это зделать я не понемаю помогите пожалуйста и побыстрее.
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