Как я (вакула) достал те самые черевички которые носит царица
Литература
Как я (вакула) достал те самые черевички которые носит царица
Ответ(ы):
Гость:
Кузнец Вакула сумел достать позолоченные черевички которые носит сама царица воспользовавшись помощью черта. Он ( Вакула) долетел на черте до самого Петербурга и заручившись помощью знакомых казаков попросил эти черевички у самой царицы.
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