Как я (вакула) достал те самые черевички которые носит царица

Литература
Как я (вакула) достал те самые черевички которые носит царица
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кузнец Вакула  сумел достать позолоченные черевички которые носит сама царица воспользовавшись помощью черта. Он ( Вакула) долетел на черте до самого Петербурга и заручившись помощью знакомых казаков попросил эти черевички у самой царицы. 
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