Как я (вакула) достал те самые черевички которые носит царица

Гость: Гость:

Кузнец Вакула сумел достать позолоченные черевички которые носит сама царица воспользовавшись помощью черта. Он ( Вакула) долетел на черте до самого Петербурга и заручившись помощью знакомых казаков попросил эти черевички у самой царицы.