Как изменяется давление внутри жидкости с глубиной?
Физика
Как изменяется давление внутри жидкости с глубиной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутри жидкости в любой ее точке существует давление, обусловленное весом верхних слоев жидкости на нижние. Если рассматривать жидкость в состоянии покоя, т.е. не двигающуюся, то это давление можно назвать "весовым " или гидростатическим давлением. На одном и том же уровне оно одинаково по всем направлениям / и вверх в том числе /. С глубиной давление увеличивается.
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