Как изменился Сергей в рассказе Куприна Белый пудель

Гость: Гость:

Сережа был мальчик добрым, он хорошо относился к дедушке и к Арто. Ходил он в протертом трико, у него не было обуви. Трико было в полоску сине-белого цвета. После обеда на свежем воздухе Сережа и дедушка легли поспать вместе с Арто, но когда Сережа проснулся, он увидел, что Арто нигде нету, и решил его позвать, но Арто не откликался. Арто украл дворник для богатой барыни и для её капризного сына. . Дедушка понимал, что Арто уже не вернется, хотя и звал его. Он знал, что ему не потягаться с этой барыней, потому что у него не было паспорта и денег. Если бы дедушка обратился в полицию, его бы могли оштрафовать на большие деньги, и, самое главное, он бы потерял Серёжу. А Серёжа очень боялся, что больше не увидит Арто. У него в душе было отчаяние, беспокойство за Арто, хотя дедушка его утешал, он говорил, что Арто вернется, но Сереже это не помогало. Ночью, когда дедушка спал, Сережа встал и пошел искать Арто. Он шел очень долго. Наконец-то, он дошел до этого дома. Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебания, почти страх. Сережа перелез через забор. -Арто! Арто! - позвал его Сережа. Арто отозвался, залаял. Но в этот момент проснулся дворник Воры! Грабят! – закричал дворник. Но Серёже удалось ускользнуть от дворника вместе с Арто. Именно Сережа спас Арто, потому что никто другой не мог бы его спасти. Дедушка не мог его спасти, потому что у него не было паспорта и он не хотел потерять Сережу. Так кто, как ни Сережа, спас бы Арто? Никто! Потому что кроме дедушки и Сережи у Арто никого не было.