Как изменится сумма если первое слагаемое увеличить на 8 а второе уменьшить на 5
Математика
Как изменится сумма если первое слагаемое увеличить на 8 а второе уменьшить на 5
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Гость:
Сумма уменьшится на 3
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