Сумму чисел 20 и7 уменьшиткуменьшит на их разность
Математика
Сумму чисел 20 и7 уменьшиткуменьшит на их разность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20-7=13 2) 20+7-13=14
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