Выпрлните умножение (a+4)(2b-a)

Алгебра
Выпрлните умножение (a+4)(2b-a)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a + 4)(2b - a) = 2ab + 8b - 4a - a^2
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